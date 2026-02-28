岡本和真、カナダ出発前に浜田雅功へ緊急報告 村上宗隆からのサプライズメッセージも
番組MCの浜田雅功と、一流アスリートのクロストークによってスポーツ界の知られざる舞台裏を明らかにする『ジャンクSPORTS』。3月1日午後7時の放送は『ジャンクSPORTS 岡本和真いってらっしゃい！世界に誇る日本のアスリートSP』と題し、「浜ちゃんが大盤振る舞い！アメリカツアーを乗り切るために何でもおごってあげるねんSP」、「僕、カナダに引っ越します！岡本和真が浜ちゃんに出発直前報告」、「大関・安青錦も初登場！浜田はどこに入門！？相撲部屋ツアーで絶品ちゃんこ」の、豪華企画３本立て２時間SPを放送する。
【写真】浜ちゃんと談笑する岡本和真
「僕、カナダに引っ越します！岡本和真が浜ちゃんに出発直前報告」では、今年１月にMLBトロント・ブルージェイズとの４年契約を発表した岡本和真が登場。新天地カナダへ向かう直前、浜田にどうしても伝えたかったエピソードを明かした。
メジャーリーグの契約書が大変だと聞いていた岡本。実際に契約書を前にした彼の行動に、浜田は「大丈夫かいな！？」と少々不安をのぞかせる場面も。そして海外挑戦で必ずぶつかるであろう言語や文化の壁に対して、岡本が考える驚きの対策法とは。さらに、同じく今シーズンからMLBへ移籍した、シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆から浜田と岡本へサプライズメッセージも。
