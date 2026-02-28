34年前のトヨタ“スポーツカー”に大興奮 矢作兼「ミッドシップにハマっちゃって」「このコーナーリングよ」
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）が、きょう28日に放送される。今回は、人気企画『愛車遍歴的オーナーさん、いらっ車い!!』。初愛車に乗り続ける“いちズーさんいらっ車い”を送る。
【最新番組カット】矢作大興奮…34年前のトヨタ“ミッドシップスポーツカー”の全貌
番組中盤に登場したのは、1989年に登場したのはトヨタ“ミッドシップスポーツカー”。登場車は92年式で、オーナーは34年乗り続けているという。“一途”かとおもいきや、実はライバル社のスポーツカーと迷っていたという。オーナーがこの車に決めた理由を聞いた小木は「やっぱり人と人だもんね、買うのってね」と感心する。
ハンドルとマフラー以外は純正で乗っているというオーナー。同車を見て回ると、エンジンルームに矢作が興奮。「ミッドシップにハマっちゃって。楽しいですよね」とその理由を明かす。試乗も矢作が運転。同番組で先代モデルを運転したという矢作は「そこからトリコになっちゃって」「このコーナーリングよ」とさらに興奮する。
続けて“事故”の話題では、オーナーがあるものと衝突したエピソードを語る。
【最新番組カット】矢作大興奮…34年前のトヨタ“ミッドシップスポーツカー”の全貌
番組中盤に登場したのは、1989年に登場したのはトヨタ“ミッドシップスポーツカー”。登場車は92年式で、オーナーは34年乗り続けているという。“一途”かとおもいきや、実はライバル社のスポーツカーと迷っていたという。オーナーがこの車に決めた理由を聞いた小木は「やっぱり人と人だもんね、買うのってね」と感心する。
続けて“事故”の話題では、オーナーがあるものと衝突したエピソードを語る。