◆第２１回オーシャンＳ・Ｇ３（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル、良）

１着馬に高松宮記念優先出走権が与えられる短距離重賞が１６頭で争われ、１番人気のルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父・ドゥラメンテ）は３着。重賞連勝はならなかった。

２４年スプリンターズＣ制覇後は１年以上勝利から遠ざかっていたが、昨年１１月の京阪杯２着で復調気配を見せると、前走・阪神ＣでコースレコードＶ。ここを勝って春の主役に名乗りを上げたかったが、悔しい敗戦となった。

勝ったのは７番人気で岩田康誠騎手騎乗のペアポルックス（牡５歳、栗東・梅田智之厩舎、父キンシャサノキセキ）で、勝ち時計１分７秒０。１９年モズスーパーフレア、２５年ママコチャの１分７秒１を上回るレースレコード。５番人気のレイピア（戸崎圭太騎手）が２着だった。

鮫島克駿騎手（ルガル＝３着）「先行争いは激しくなりましたが、ある程度速いペースでも後ろから差されたら仕方ないくらいの気持ちで、積極的に運んで本番を見据えた競馬をしようと思っていました。ただ、直線で風の影響が強く流される場面があったことがもったいなかったですね。立ち回りとしては理想的だったのですが」