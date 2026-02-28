◇明治安田J1百年構想リーグ第4節 浦和2―3鹿島（2026年2月28日 埼玉スタジアム）

明治安田J1百年構想リーグは28日、各地で5試合が行われ、東地区は浦和がホームで鹿島に2―3で逆転負けした。J公式戦の鹿島戦は21年4月の対戦を最後に5年近く勝利から遠ざかる。

前半14分にFW肥田野のゴールで先制。前半19分には左CKからMF渡辺が追加点を挙げた。序盤で2点リードを奪ったが、前半アディッショナルタイムにDF関根のハンドで与えたPKで失点。後半10分には左CKからネットを揺らされ追いつかれた。

その後はFWキーセテリン、二田、オナイウ、中島ら攻撃的な選手を次々と投入。両チームが攻め合うオープンな展開となり、後半45分に右CKから決勝弾を許した。

3失点は全てセットプレーから。スコルジャ監督は「本日はセットプレーを警戒して宮本ではなくダニーロ（ボザ）を起用しました。それでも3失点目を防ぐことはできませんでした。非常に痛い敗戦。2つめのCKの失点は多くの選手が交代したあとで、選手が入れ替わると構造を保つのは難しくなる。この試合から得られた教訓は、いいチームが相手の対戦ではオープンな展開にもっていかない方が結果につながるということです」と振り返った。