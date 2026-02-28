篠原ともえ、ふんわりシルエットのワイドスカートを“手作り”「ステキな作品ですね」「見てるだけでうっとり」
歌手や俳優、デザイナー、音楽プロデューサーなどマルチに活動する篠原ともえ（46）が28日、自身のインスタグラムを更新。スカートを一から手作りする様子を披露した。
【動画】「ステキな作品ですね」“手作り”のふんわりスカートを披露した篠原ともえ
篠原は「シアー素材のダンボールニットでワイドスカートを制作」とつづり、ふんわりしたシルエットが印象的な淡い水色のワイドスカートを製作する様子を、1本の動画でアップ。
1枚の布をミシンで縫うところから始まり、マネキンを使ってデザインを整えていく。完成したスカートを身にまとう篠原の姿も披露した。
この投稿には、「好みのデザインばかり。。本当にいつ見ても興味をそそられます」「かわい〜い！」「ステキな作品ですね」「見てるだけでうっとりなめらかな世界観」などのコメントが寄せられている。
