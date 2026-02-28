３月６日に開幕するミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのアルペンスキー日本代表、村岡桃佳（２８）（トヨタ自動車）が読売新聞のオンライン取材に応じ、けがからの復帰やパラへの思いを語った。

（聞き手・畔川吉永）

村岡は昨年１１月、イタリアで大回転の練習中に転倒して左鎖骨を骨折。帰国後に骨をプレートで固定する手術を受けた。１月に退院するまで地道にリハビリに取り組んだ。積み上げてきたものがけがでなくなったような気持ちになり、「パラリンピックまでの道筋が分からなくなり、気分がめいることもあった」と当時の心境を振り返る。

見舞いに訪れる家族らとの会話などが気分転換になったという。入院中は「約１か月半で２０冊くらい本を読んだ」と笑う。

退院後は国立スポーツ科学センター（東京都北区）で復帰に向けたトレーニングを継続。「トレーナーをはじめ、周囲の方が競技復帰に向けて練習内容を考えてくれた。自分はレールに乗って、目の前のことに集中するだけと考えた」。３大会連続メダルがかかる冬の舞台に向け、「パラリンピックに出たいという気持ちに変わりはない。今できることを一日一日、取り組む」と意気込んだ。