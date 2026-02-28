アメリカとイランの緊張が高まる中、イスラエルがイランへの「先制攻撃」を開始したと発表しました。攻撃はアメリカと連携しているということです。

【映像】「首都テヘランで3回の爆発」煙が立ちのぼる様子

イスラエルのカッツ国防相は28日、イランに「先制攻撃」を開始したと明らかにし、ミサイルやドローンによる反撃が直ちに予想されるとして「特別非常事態宣言」を発令し、警戒レベルを引きあげました。

イスラエルの当局者は攻撃はアメリカと連携していると明かしたうえで、作戦は何カ月も前から計画されていて、発射日は数週間前に決まったとロイター通信に語っています。これを受けてイスラエルの領空は閉鎖されたと報道されています。

イランの国営メディアは「首都テヘランで3回の爆発があった」として煙が立ちのぼる様子も伝えました。

イスラエルメディアは爆発が最高指導者ハメネイ師の事務所近くだと報じました。

イランをめぐっては、核問題でアメリカと協議を続けてきましたが、26日にスイスで実施された協議で隔たりは埋まらず合意に至らないまま終わっていました。

CNNはアメリカ政府高官の話としてアメリカ軍もイランへの攻撃にイスラエル軍とともに参加していると伝えています。



攻撃は現在も続行中で、｢小規模なものではない｣ということです。（ANNニュース）