元AKB48で女優の前田敦子（34）が28日、都内で写真集「Beste（ベステ）」（講談社刊）の発売を記念した取材会を開いた。

「大人の恋」をテーマに、初訪問したオーストリア・ウィーンで撮影。外灯などで世界観が変わる夜の街が気に入ったといい、「皆さんに、ぜひデートに行ってほしい。私は男性と歩いてみたいなって妄想しながら過ごしていました。『男性と歩いてみたい』、『デートしたい！』って言って撮影していました」と振り返っていた。

写真集は、下着を身につけていない胸を、両手で隠してベッドに横たわるカット、肌が透けて見えるヒップのバックショットなど大胆なカットが満載。

編集者から「脱ぎっぷりが良かった」と明かされると、「普段の私はそういう性格なのかな」と気にしていなかった様子だった。

「10代の頃から人前で着替えるのは当たり前だったし、根付いたものがあるのかなって。最初は躊躇（ちゅうちょ）するかなって思ったけど、久しぶりに肌を見せて、それが楽しかった」と充実した表情を見せていた。

撮影に向け、背中とお尻が美しく見えるように、ピラティスで鍛えたことを明かしたあっちゃん。出来映えについては「やれることはやったという意味で、1万点！！」と胸を張った。

この日は美脚が透けて見えるチュール素材のフレアスカート姿で登場。30人以上のカメラマンから、たくさんのフラッシュを浴びうれしそうに笑っていた。