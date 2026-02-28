高橋真麻「久々にツーショット」夫と近距離で撮影した1枚に「体格差にキュン」「表情が乙女で可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/02/28】フリーアナウンサーの高橋真麻が2月28日、自身のInstagramを更新。夫とのショットを公開した。
【写真】44歳フリーアナ「体格差にキュン」夫との密着ショット
高橋は「アイコンを夫の後ろからひょっこり顔出し写真に変えました」と記し、黒いスタジアムジャンパーを着てポケットに手を入れている夫の腕を掴み、背後から顔を出しているショットを公開。「＃うれしはずかし」というハッシュタグを添えて「久々にツーショットで撮ったので照れと嬉しさが入り交じった顔です ははは…」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「ひょっこり可愛すぎる」「表情が乙女で可愛い」「体格差にキュンとした」「仲良し」「ほっこりした」などと反響が寄せられている。高橋は2018年12月に経営者の一般男性と結婚。2020年に第1子、2022年に第2子を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】44歳フリーアナ「体格差にキュン」夫との密着ショット
◆高橋真麻、夫の後ろから「ひょっこり」
高橋は「アイコンを夫の後ろからひょっこり顔出し写真に変えました」と記し、黒いスタジアムジャンパーを着てポケットに手を入れている夫の腕を掴み、背後から顔を出しているショットを公開。「＃うれしはずかし」というハッシュタグを添えて「久々にツーショットで撮ったので照れと嬉しさが入り交じった顔です ははは…」とつづっている。
◆高橋真麻の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ひょっこり可愛すぎる」「表情が乙女で可愛い」「体格差にキュンとした」「仲良し」「ほっこりした」などと反響が寄せられている。高橋は2018年12月に経営者の一般男性と結婚。2020年に第1子、2022年に第2子を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】