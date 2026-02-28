Snow Peak×URBAN RESEARCH DOORS別注登場！軽やか機能派ウェア

アウトドアブランドSnow PeakとURBAN RESEARCH DOORSの別注アイテムが2026年2月20日(金)に登場。機能性と日常使いしやすいデザインを両立した、女性にうれしいラインアップが揃います。軽やかな着心地のパーカーと、シルエットアレンジが楽しめるスカートは、アウトドアシーンだけでなくタウンユースにも活躍♪春のコーディネートに取り入れたい注目の別注コレクションです。

軽やかに着られる別注パーカー

別注U.L.DOUBLEWEAVEPARKER

価格：27,500円（税込）

SAS Field Jacketをベースにしたライトウィンドシェルを女性向けにアレンジした別注モデル。メンズモデルの4ポケット仕様を2ポケットに変更し、丈も短くすることでバランスよく着こなせるシルエットに仕上げています。

立体感のあるマチ付きポケットは収納力もあり、実用性も十分。ウエストのドローコードを絞ることで女性らしいシルエットを楽しめます。フード後部には形を整えやすいマジックテープを配置。

20d/20f-SDW（セミダル）糸を使用した素材は裏面がグリッド構造になっており、通気性と肌離れのよさを兼ね備えています。

カラー：PINK/BROWN/IVORY（サイズ：ONE）

HEAVEN Japanがあべのハルカスに登場！適正下着®体験ポップアップ開催

シルエットが楽しめる別注スカート

別注NYLONWASHERSKIRT

価格：16,500円（税込）

完全別注で製作されたスカートは、裾のドローコードでフォルムの変化を楽しめるのが特徴。動きに合わせて立体感のあるシルエットを演出し、シンプルながら存在感のある一着に仕上がっています。

大きめのサイドポケットは実用性とデザイン性を兼ね備えたポイント。高密度ナイロンにワッシャー加工を施した素材を使用し、自然なシワ感と軽やかなタッチが魅力です。

カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、幅広いスタイリングに活躍します。

カラー：BLACK/CHARCOAL/GREIGE（サイズ：ONE）

発売日：2026年2月20日(金)

販売店舗：URBAN RESEARCH DOORS各店／URBAN RESEARCHStore各店／URBAN RESEARCHONLINESTORE

日常にもアウトドアにも活躍

Snow Peakならではの機能性とURBAN RESEARCH DOORSらしいシンプルなデザインが融合した今回の別注シリーズ。軽やかで着回しやすいアイテムは、普段のコーディネートにも自然に取り入れられます♡

季節の変わり目にも活躍する実用性の高さも魅力。アウトドア好きの方はもちろん、機能派ファッションを楽しみたい方もぜひチェックしてみてください。