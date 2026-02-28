俳優の宮世琉弥（22）が28日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。家庭での料理について語った。

料理を始めたきっかけを問われた宮世は「小学3年生ぐらいに、お母さんが通っていたショッピングモールの透明な、誰でも見れちゃう料理教室あるじゃないですか。あそこに通っていて」と母と共に料理を習っていたと明かした。

「お母さんも自立するために、自分で料理できるようになりなさいっていう」方針であったと言い、MCのタレント・藤本美貴は「小3、小4は早いよね」と感心した。

また自身は4きょうだいの長男で、妹が3人いると告白。

現在は1人暮らしだが、妹たちに料理を振る舞うこともあったとし「1人暮らしが始まる前は、お母さんに毎晩作れって言われて。反抗期だったんでちょっとムカついてて。毎日カレーにしてやりました」とぶっちゃけた。

家族からは「シチューにして！」と怒られたと続け、藤本は「可愛い〜」と爆笑した。

それでも「僕はカレーはスパイスから作ってたんで」とも打ち明け、きょうだいの中で1番料理がうまいと言われうなずいた。