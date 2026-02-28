山形県西川町の菅野大志町長によるパワーハラスメント疑惑を巡って設置された町議会の調査特別委員会（百条委員会）は２７日、町長の行為のうち７件をパワハラ、２件を違法行為と認定し、「町職員及び町民にもたらした被害は甚大で看過できない」とする報告書を公表した。

町議会臨時会で報告し、全会一致で可決された。

調査は昨年４月から、町職員や元職員計２０５人にアンケートを行い、菅野町長含む１７人に証人尋問を実施。問題があるとした１３件のうち、７件をパワハラ、２件を違法行為と認定し、残る４件についても不適切行為などと判断した。

職員の襟元をつかんで町長室に連れ込んだとされる件や、勤務時間外や休日などに仕事の指示をし、「アホ」などと叱責（しっせき）していたことなどをパワハラと認定。自身の声を録音した町議に、執拗（しつよう）にデータの削除を迫った事案を「脅迫的」として、違法行為と判断した。

その上で、職員のワーク・ライフ・バランスを軽視する行為や、町議会からの追及をかわすための保身と思われる行為があったとし、「町長が職務を継続する意向を有するのであれば、自省し、反省の弁を述べるだけでは不足すると考えざるを得ない」と指摘した。

議会後、菅野町長は「こういった形でお騒がせさせたことに深く反省している。一方で、事実の認識が私と異なっていた部分があるので、これから精査していきたい」と述べた。

百条委の佐藤耕二委員長は「１３件のうち、７件をパワハラと認定したが、当初想像していたよりも多かった。職員の環境改善を強く望む」と語った。

パワハラ疑惑を巡っては、来月にも町が設置した弁護士による第三者委員会も調査報告書を公表する予定だ。

関係者ら「再発防止策の徹底を」

百条委員会の調査報告書の公表を受けて、町関係者には重い空気が流れ、辞任を求める声も上がった。

内藤翔吾副町長は「７件のハラスメントが認定されたことは、職場管理者として重く受け止めている」と述べ、現在は第三者相談窓口の設置やハラスメント研修を行っているとした。

ある幹部職員は、精神疾患を発症した職員や早期退職した職員がいたとし、「原因がパワハラだとすれば、改善は当然のこと。再発防止策を徹底し、安心して働ける職場環境の整備に努めてほしい」と要望した。

町議会の菅野邦比克議長は、今後の対応について「町民の反応や第三者委なども踏まえ、みんなで話し合って議会の判断をしたい。早急に結論を出すのは難しい」と述べるにとどめた。

一方、問題を追及してきた住民団体の池上博代表は「報告書は事実を積み重ねたものだと思う。第三者委員会を待たずに町長は辞任すべきだ」と語った。