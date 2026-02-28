「お母さんに捧げたい」ザスパ中島大嘉が前半だけでハットトリック！ 今季初勝利の立役者に「ここから群馬の風で全国の強いやつらを喰っていけたら」
ザスパ群馬の中島大嘉が大仕事をやってのけた。
２月28日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ第４節で、群馬はブラウブリッツ秋田とホームで対戦し、３−２で勝利した。
この試合に先発した中島は、開始６分に右サイドからのクロスにワンタッチで合わせて、ゴールネットを揺らすと、35分には味方がエリア内で倒されて得たPKを確実に仕留めて２点目をマーク。さらに45＋１分には右CKの流れから、こぼれ球を押し込み、前半だけでハットトリックを達成してみせた。
大爆発の23歳FWは試合後のフラッシュインタビューで「ザスパ群馬サポーターの皆さん、お待たせしました。点取りました」と第一声を発した。
続けて「みんな頑張ってたし、サポーターの人、ザスパ群馬を作ってるいろんな人で、勝ち取った勝利だと思う」と感謝を述べ、「今日のゴールは、お母さんがたぶん見てると思うので、お母さん、かわいいんですけど、お母さんに捧げたいと思います」と微笑みながら語った。
昨年の夏に群馬に加入して以来、怪我が多くて試合に絡めず、「まったく貢献できてなかった」という思いも。それだけに「自分のゴールで、ホームで、ザスパの熱いサポーターの前でゴール取って勝てたのはすごく良かった」と喜ぶ。
チームは待望の今季初勝利。立役者となった中島は「去年もそうですけど、今年もホームでなかなか勝てなくて、それでもこうやってたくさんのサポーターが来てくれている。今日も風が強かったですけど、ここから群馬の風で全国の強いやつらを喰っていけたらいいと思います」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
