「誇らしいですね」交代策ズバリで劇的勝利！ 鹿島の鬼木達監督がハーフタイムに選手へ伝えたのは？「このままやれば逆転できる」

「誇らしいですね」交代策ズバリで劇的勝利！ 鹿島の鬼木達監督がハーフタイムに選手へ伝えたのは？「このままやれば逆転できる」