「勝者のメンタリティが出た試合」鹿島が敵地で浦和に逆転勝ち。チャヴリッチは決勝点の舞台裏も明かす「知念選手がすでにいたので...」

「勝者のメンタリティが出た試合」鹿島が敵地で浦和に逆転勝ち。チャヴリッチは決勝点の舞台裏も明かす「知念選手がすでにいたので...」