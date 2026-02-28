「勝者のメンタリティが出た試合」鹿島が敵地で浦和に逆転勝ち。チャヴリッチは決勝点の舞台裏も明かす「知念選手がすでにいたので...」
劇的な勝利だ。
鹿島アントラーズは２月28日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節で浦和レッズと敵地で対戦。２点を先行される展開だったが、レオ・セアラ、鈴木優磨の得点で試合を振り出しに戻すと、最後はチャヴリッチがネットを揺らし、３−２の逆転勝ちを収めた。
試合後のフラッシュインタビューにチャヴリッチが応じる。「チームが勝利できたことを嬉しく思います」と喜びを語り、続けて「アウェーの浦和戦で、０−２からの逆転は、なかなか簡単な仕事ではない」と振り返る。
逆転劇の要因については、「自分が日本に来てからの２年間で作り上げてきたものも出てたと思いますし、やっぱり勝利、勝者のメンタリティが出た試合なのかな」と考える。
また、柴崎岳のCKにヘッドで合わせた自身の得点に関しては、当初のプランとは異なっていたと明かした。
「セットプレーで、自分がキッカーだったんですけども、柴崎選手が入ってきたことでキッカーもチェンジしました」と説明。「もし自分がキッカーじゃなかったら、ゴールキーパーの前にいる役割だったんですけれども、知念選手がすでにいたので、そこで役割を変えて。うまく入ったので良かった」と安堵する。
今季は途中出場が続くなかで、ようやく初ゴールと結果を出した。チャヴリッチは「ここからまた試合に出れるように頑張っていきます」と力をこめた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】劇的！ 鹿島チャヴリッチの決勝ヘッド弾！
