◇練習試合 巨人-サムスン(韓国)〈28日、沖縄・那覇〉

巨人のドラ1位ルーキー・竹丸和幸投手が韓国のサムスンとの練習試合に登板。3回無失点のパーフェクトピッチングを披露し、自身でも「90点」と満足げに振り返りました。

竹丸投手はこの日、春季キャンプ3試合目の実戦登板となり。2点リードの6回から4番手投手としてマウンドに上がると、3回打者9人をパーフェクト、4奪三振と圧巻の投球を披露しました。キャンプ中の実戦では3試合とも無失点で抑え、安定感もみせました。

竹丸選手は登板後にインタビューに応じ、この日の投球を振り返ると「まっすぐもよかったですし、変化球も狙ったところに大体いっていたので、よかったかなと思います」とコメント。前回登板からの修正点として、ストレートと決め球をしっかり投げきることを意識したと明かし、球速が150キロを計測したことについては、「前回登板くらいから出そうだなって感じはあったので、とりあえず出たのでよかった」と述べました。

また武器のチェンジアップについては「抜けたりして、投げきれなかったので、もう少し精度をあげていきたいなと思います」と反省点も口にし、「いつかは点取られると思うんですけど、点を取られても自分のピッチングを変えずにいけたらいいなと思います」と今後に向けて意気込みを語りました。

インタビューの最後には、この日の投球の自己採点を聞かれ「90点」と答えた竹丸投手。インタビュー中は時折笑みを浮かべ、充実したプロ1年目の春季キャンプとなったことをうかがわせました。