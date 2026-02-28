巨人の丸佳浩外野手（36）が28日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。30代まで“食わず嫌い”だった料理のおいしさに気付いた話を披露した。

この日のテーマは「WBC」。とはいっても…。

「WBC」と書かれたフリップを手にした辻岡義堂アナウンサー（39）から宮崎キャンプ中に直撃され、「私の・ベスト・チキン！！！」と言われた丸。まさかの展開に絶句しつつも「なるほどね」と納得して自身のベストなトリ料理について語った。

「何年か前に人生で初めて北京ダックを食べた時は“おいしいなぁ〜！”と思いましたね」

今年でプロ19年目、4月には37歳の誕生日を迎えるベテラン。「何年か前」まで北京ダックを食べていなかったのには理由がある。

それはファンにはおなじみ、大の野菜嫌い。

だが、近年は体のことを考えて克服しつつあり、「北京ダックってきゅうりとかネギとか入れて皮で巻いて食べるじゃないですか。ネギときゅうりが入ってるからもうその時点で僕NG出してたんです」とし、「最近もうそういうの卒業し始めてたんで“まぁ行ってみよう！”と食べたんですけど。おいしかったぁ〜！…」としみじみ思い出して笑わせた。

だが、高級料理の北京ダックがおいしいことを知ってしまった丸はその後、持ち前の大食漢ぶりをしっかり発揮。「おいしいから、2回目行った時には8個（皿）とか食べたんです。それ以外も頼むじゃないですか…おなかいっぱいで。どう処理しようかなみたいな」としっかりオチもつけていた。