妥当？夢見がち？婚活女性が男性に求める最低年収は？…男性の４割以上は「こだわらない」

リサーチ事業などを手がける株式会社イードはこのほど、婚活情報メディア「Ｌｉｐｒｏ（婚活）」において、現在婚活中または婚活を始めたい未婚男女３００人を対象に実施した婚活に関する意識調査の結果を公開。女性が結婚相手に求める最低年収の最上位が４００〜５００万円であることが分かった。一方で男性は、女性の年収に「こだわらない」が最多を占めた。

【結婚相手に求める最低年収は】

▼男性

＜１位＞こだわらない ４１．４％

＜２位＞３００万円〜

２５．６％

＜３位＞２００万円〜 １５．８％

＜４位＞４００万円〜 １１．３％

＜５位＞５００万円〜 ３．７％

＜６位＞６００万円〜 ２．２％

▼女性

＜１位＞４００万円〜 ２６．９％

＜２位＞６００万円〜 ２３．４％

＜３位＞５００万円〜 １９．８％

＜４位＞３００万円〜 １５．６％

＜５位＞８００万円〜 ５．４％

＜６位＞こだわらない ５．３％

＜７位＞２００万円〜 ３．０％

＜８位＞１０００万円〜 ０．６％

上位３項目で７０．１％、つまり４００〜６００万円台の年収を求める女性が７割を占める結果となった。各種調査によると、４００万円台は３０代男性、６００万円は４０、５０代男性の平均年収と同等。

同メディアは「男女別で集計してみると、男性の場合は『こだわらない』が最多で４１．４％。次が『３００万円〜』、３位が『２００万円〜』と相手女性に年収の高さはあまり求めていない傾向です。女性の場合は『４００万円〜』が最多で２６．９％、２位が『６００万円〜』、３位が『５００万円〜』となり、『こだわらない』と答えたのはわずか５．３％でした」としている。

調査対象は男性１３３人、女性１６７人。年齢層は２０代８０人、３０代１２２人、４０代７４人、５０代２３人、６０代以上１人。