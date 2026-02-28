２月２８日の阪神メイン・仁川Ｓ（ダート２０００メートル＝１６頭立て）は、浜中俊騎手が騎乗したジューンアヲニヨシ（牡６歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）が約１年１０か月ぶりの勝利を挙げた。勝ち時計は２分４秒０（良）。

好スタートを決めて二の脚もついたが、先行馬を行かせて中団に控えた。向こう正面で馬群が凝縮するとともにポジションを前へ。直線半ばでスペースが空くと、粘り込みを図るムルソー（２着）を目標にしぶとく脚を伸ばし、ゴール前で首差差し切った。初コンビでオープン初勝利に導いた鞍上は「乗りやすい馬でした。もまれたり、砂をかぶるとどうかと聞いていましたが、今日は普通に走ってくれました。惜しいレースが多い印象の馬だったので、勝てて良かったです」とうなずいた。

松下調教師は「ここ２戦（シトリンＳ、アルデバランＳ）は敗因が明らかでした。最近は行きすぎているところもあったし、今回は速い馬も多かったのでブリンカーを外して臨みました。それが良かったのかは分かりませんが、しっかり力を出し切ってくれました」と振り返った。

今後は馬の様子を見て決定される。