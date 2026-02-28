◆ＷＢＣ練習試合 オーストラリア代表０―２ＤｅＮＡ（２８日・横浜）

ＷＢＣオーストラリア代表との練習試合に先発したＤｅＮＡ・入江大生投手（２７）は、４回を１安打無失点５奪三振に抑える好投を見せた。

初回、先頭打者に内野安打を許した後に盗塁を許し、２番打者の進塁打で１死三塁とピンチを背負うも、後続を遊ゴロ、一直に仕留めピンチを脱した。３回２死からは、この日唯一の安打を許したホワイトフィールドからフォークで空振り三振。「今回は落ちる球を使って三振を多く取れたり、カウントを稼ぐこともできたんで、そこは良かったかなと思います」と振り返った。

新人の２１年以来５年ぶりに先発に挑んでいる入江は「４イニング目に（出力を）上げようかなと思ったが、思ったより上がらなかったのが正直な感想。最初からバランス良く、力感なく投げるっていうのを持ってたので、そこも最終的に突き詰めていかないといけない」と、開幕に向けて精度を上げていく構えだ。

相川監督は入江について「それなりに投げられたかなとは思うんですけど、彼のポテンシャルを考えたらまだ物足りなさは感じます」とばっさり。「俗に言うギアの上げ下げというか、そういうのもうまくやってほしい。一定して（投げる）というよりも、ツーストライクになったら出力を上げるのか、ピンチになれば出力を上げるのか。また先発の中で調整してほしい」と、さらなる成長を期待した。