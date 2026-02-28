小学館の漫画配信サービス・マンガワンが２７日、Ｘで「常人仮面」の原作者が逮捕されていたにも関わらず、名前を変えて「常人仮面」を連載していたことを認め、謝罪。作品の配信停止を発表した。これを受け、日本漫画家協会もＸで声明を発表した。

マンガワンは「『常人仮面』配信停止に関するご説明とお詫び」と題する文書を発表。「原作者の一路一氏は、『堕天作戦』の作者である山本章一氏と同一人物です」とし「２０２０年に、山本氏が逮捕・略式起訴され罰金刑を受けたことを踏まえ、『堕天作戦』の連載を中止いたしました」と２０年当時の状況を説明。

「しかしながら、２０２２年に、マンガワン編集部は、一路一名義の原作で新連載『常人仮面』を開始いたしました。本来であれば原作者として起用すべきではありませんでした」と、名前を変えて連載を開始したことを認め、謝罪した。被害者にも「心よりお詫び申し上げます。編集部として責任を重く受けとめております」と謝罪した。

また、編集部の人間が、山本氏と被害者の和解協議に参加していたとされることには「編集部が組織として関与する意図はありませんでしたが、当事者双方からの求めに応じる形で編集者がメッセージアプリのグループに参加したことがありました。参加以前に既に当事者間で協議されていた条件があり、編集者は、当事者に対し、弁護士を委任して公正証書を作成してもらうよう助言をしております。当該事案の重大性に対する編集部としての認識および情報把握が十分であったとは言えず、不適切な対応でした」とも記されていた。

これには日本漫画家協会もＸで声明を発表。「報道により、漫画家による性加害およびその対応を巡り、出版社の関与が指摘されています。この事案について、事実関係はいまだ十分に明らかになっていないと受けとめておりますが、業界の信頼に関わる重要な問題であると認識しています。本件は漫画界全体に関わる課題です。関係出版社におかれては、被害者の尊厳と安全に十分配慮のうえ、透明性のある調査を行い、その結果や再発防止に向けた取り組みを公表するとともに、今後の連載や契約に不安を抱える漫画家にも適切な配慮がなされることを望みます」との文書をＸでアップしている。