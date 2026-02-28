アイドルグループ「＃よーよーよー」の由良ゆら（23）が28日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。雑誌のグラビアショットを投稿した。

「ヤングキングBULL表紙発売ちゅ…」とつづり、胸元が奇抜なデザインの黒ランジェリーにニーハイ黒ストッキング姿をアップ。また、「カジュアルな姿すきって言ってくれるひと多い!!! ふだん見せないからかな？」と記し、カルバン・クラインのグレーランジェリーショットやデニムコーデなども公開した。

ファンやフォロワーからも「完璧なる可愛さ」「大人な雰囲気」「セクシーお姉さん」「えっっっっっろい」「エロさがにじみ出ている」「エロカッコイイ」「色気エグい」「凄く魅力的で素敵」「ドキドキ」「美しいお姫様」などのコメントが寄せられた。

由良は千葉・銚子市出身。オーディション合格をきっかけに、小学生から芸能活動を始め、中学2年で白石夢来の芸名でグラビアアイドルとしてデビュー。20年に由良ゆらに改名。同年、ゼロイチファミリア所属を公表。21年はYouTubeチャンネル「由良ゆら」を開設。同事務所の森香穂、貝賀琴莉、月なぎさ、琴るり、姫野ひなの、石原さきとアイドルグループ「＃よーよーよー」を結成。22年、和歌山県日高郡由良町の観光大使に任命。24年8月に1st写真集「ゆらドキッ！」を発売。趣味は料理、犬の散歩、アイドルの応援。特技は魚さばき。ニックネームは「ゆらゆら」「ユチャン」。身長152センチ。血液型A。