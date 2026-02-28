3x3女子日本代表が強化合宿に14名を追加招集…八木悠香や堀内桜花が若手キャンプから昇格
2月28日、日本バスケットボール協会（JBA）は、3月1日から4日にかけて行われる「2026年度 3×3 バスケットボール女子日本代表チーム 第1次強化合宿」に新たに14名の選手を追加招集することを発表した。
ロサンゼルス2028オリンピック出場に向けた重要な一歩となる今回の合宿。当初は15名の参加を予定していたが、先日行われた「3×3 ディベロップメントキャンプ2026」で高いパフォーマンスを示した14名を追加招集し、計29名のプレーヤーが一堂に会することとなった。
追加招集メンバーは全て23歳以下の選手となっており、現役大学生も多数参加。またWリーグからも、八木悠香（ENEOSサンフラワーズ）や堀内桜花（シャンソン化粧品シャンソンVマジック）など5人制の世代別代表経験を持つ若手選手が選出された。
3x3では、オリンピック出場までの道のりが5人制とは異なり、2年間でさまざまな国際大会に参戦しながらポイントを獲得し、2027年12月1日時点でのFIBAランキング上位チームにオリンピックや世界予選への出場権が与えられる。その第一歩となる今回の合宿も「ロサンゼルス2028オリンピック」出場へ向かう過程のひとつとなる。
強化合宿に参加するメンバーは以下の通り。
■2026年 3×3バスケットボール女子日本代表 強化合宿 参加メンバー
■3×3女子日本代表 第1次強化合宿参加メンバー（29名）
鶴見彩（165センチ/33歳/MAURICELACROIX）
桂葵（182センチ/33歳/トヨタ紡織サンシャインラビッツ/ZOOS）
高橋芙由子（163センチ/31歳/三菱電機コアラーズ/FLOWLISHGUNMA）
宮下希保（178センチ/27歳/富士通レッドウェーブ）
野口さくら（182センチ/25歳/アイシンウィングス）
高橋未来（169センチ/24歳/アイシンウィングス）
田中平和（181センチ/24歳/トヨタ自動車アンテロープス）
★佐藤多伽子（177センチ/23歳/プレステージ・インターナショナルアランマーレ）
★粟谷真帆（182センチ/23歳/日立ハイテククーガーズ）
花島百香（178センチ/22歳/ENEOSサンフラワーズ）
★平下結貴（175センチ/22歳/トヨタ紡織サンシャインラビッツ）
近藤京（171センチ/22歳/アイシンウィングス）
伊波美空（167センチ/22歳/トヨタ紡織サンシャインラビッツ）
西ファトゥマ七南（175センチ/22歳/早稲田大学/トヨタ紡織サンシャインラビッツ）
★山本遥香（177センチ/21歳/立命館大学/三菱電機コアラーズ）
田平真弥（173センチ/21歳/立教大学）
横山智那美（173センチ/21歳/トヨタ自動車アンテロープス）
森美麗（180センチ/21東京羽田ヴィッキーズ）
★永野紗弥香（170センチ/21歳/立命館大学）
★平賀真帆（172センチ/21歳/デンソーアイリス）
上野心音（177センチ/21歳/筑波大学）
★佐々木凜（177センチ/20歳/白鷗大学）
★八木悠香（177センチ/20歳/ENEOSサンフラワーズ）
★大上粋奈（181センチ/20歳/大阪体育大学）
★東小姫（177センチ/20歳/白鷗大学）
★鈴木花音（174センチ/20歳/筑波大学）
★下井陽和（162センチ/20歳/日本女子体育大学）
★堀内桜花（167センチ/19歳/シャンソン化粧品シャンソンVマジック）
★白石弥桜（184センチ/19歳/デンソーアイリス）
※★はディベロップメントキャンプから追加招集メンバー
※年齢・所属は3月1日時点
■スタッフ
チームリーダー 安部建太朗（公益財団法人日本バスケットボール協会）
ヘッドコーチ 前田有香（公益財団法人日本バスケットボール協会）
コーチ 伊集南（株式会社デンソー）
アスレチックトレーナー 岡本香織（公益財団法人日本バスケットボール協会）
アスレチックトレーナー 村木亮子（ＪＩＮ整形外科スポーツクリニック）
アスレチックトレーナー 山本愛乃
アスレチックトレーナー 竹内里子
チームマネージャー 稲葉一政（公益財団法人日本バスケットボール協会）
サポートスタッフ 横井美沙（FLOWLISHGUNMA）
サポートスタッフ 本田奈緒子（MAURICELACROIX）
サポートスタッフ 仲上真央（早稲田大学）
サポートスタッフ 前田殊伽（日本女子体育大学）