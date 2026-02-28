3x3女子日本代表が強化合宿に14名を追加招集…八木悠香や堀内桜花が若手キャンプから昇格

2月28日、日本バスケットボール協会（JBA）は、3月1日から4日にかけて行われる「2026年度 3×3 バスケットボール女子日本代表チーム 第1次強化合宿」に新たに14名の選手を追加招集することを発表した。

ロサンゼルス2028オリンピック出場に向けた重要な一歩となる今回の合宿。当初は15名の参加を予定していたが、先日行われた「3×3 ディベロップメントキャンプ2026」で高いパフォーマンスを示した14名を追加招集し、計29名のプレーヤーが一堂に会することとなった。

追加招集メンバーは全て23歳以下の選手となっており、現役大学生も多数参加。またWリーグからも、八木悠香（ENEOSサンフラワーズ）や堀内桜花（シャンソン化粧品シャンソンVマジック）など5人制の世代別代表経験を持つ若手選手が選出された。

3x3では、オリンピック出場までの道のりが5人制とは異なり、2年間でさまざまな国際大会に参戦しながらポイントを獲得し、2027年12月1日時点でのFIBAランキング上位チームにオリンピックや世界予選への出場権が与えられる。その第一歩となる今回の合宿も「ロサンゼルス2028オリンピック」出場へ向かう過程のひとつとなる。

強化合宿に参加するメンバーは以下の通り。

■2026年 3×3バスケットボール女子日本代表 強化合宿 参加メンバー



■3×3女子日本代表 第1次強化合宿参加メンバー（29名）



鶴見彩（165センチ/33歳/MAURICELACROIX）



桂葵（182センチ/33歳/トヨタ紡織サンシャインラビッツ/ZOOS）



高橋芙由子（163センチ/31歳/三菱電機コアラーズ/FLOWLISHGUNMA）



宮下希保（178センチ/27歳/富士通レッドウェーブ）



野口さくら（182センチ/25歳/アイシンウィングス）



高橋未来（169センチ/24歳/アイシンウィングス）



田中平和（181センチ/24歳/トヨタ自動車アンテロープス）



★佐藤多伽子（177センチ/23歳/プレステージ・インターナショナルアランマーレ）



★粟谷真帆（182センチ/23歳/日立ハイテククーガーズ）



花島百香（178センチ/22歳/ENEOSサンフラワーズ）



★平下結貴（175センチ/22歳/トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



近藤京（171センチ/22歳/アイシンウィングス）



伊波美空（167センチ/22歳/トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



西ファトゥマ七南（175センチ/22歳/早稲田大学/トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



★山本遥香（177センチ/21歳/立命館大学/三菱電機コアラーズ）



田平真弥（173センチ/21歳/立教大学）



横山智那美（173センチ/21歳/トヨタ自動車アンテロープス）



森美麗（180センチ/21東京羽田ヴィッキーズ）



★永野紗弥香（170センチ/21歳/立命館大学）



★平賀真帆（172センチ/21歳/デンソーアイリス）



上野心音（177センチ/21歳/筑波大学）



★佐々木凜（177センチ/20歳/白鷗大学）



★八木悠香（177センチ/20歳/ENEOSサンフラワーズ）



★大上粋奈（181センチ/20歳/大阪体育大学）



★東小姫（177センチ/20歳/白鷗大学）



★鈴木花音（174センチ/20歳/筑波大学）



★下井陽和（162センチ/20歳/日本女子体育大学）



★堀内桜花（167センチ/19歳/シャンソン化粧品シャンソンVマジック）



★白石弥桜（184センチ/19歳/デンソーアイリス）

※★はディベロップメントキャンプから追加招集メンバー



※年齢・所属は3月1日時点

■スタッフ



チームリーダー 安部建太朗（公益財団法人日本バスケットボール協会）



ヘッドコーチ 前田有香（公益財団法人日本バスケットボール協会）



コーチ 伊集南（株式会社デンソー）



アスレチックトレーナー 岡本香織（公益財団法人日本バスケットボール協会）



アスレチックトレーナー 村木亮子（ＪＩＮ整形外科スポーツクリニック）



アスレチックトレーナー 山本愛乃



アスレチックトレーナー 竹内里子



チームマネージャー 稲葉一政（公益財団法人日本バスケットボール協会）



サポートスタッフ 横井美沙（FLOWLISHGUNMA）



サポートスタッフ 本田奈緒子（MAURICELACROIX）



サポートスタッフ 仲上真央（早稲田大学）



サポートスタッフ 前田殊伽（日本女子体育大学）