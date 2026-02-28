「なんこれ!」「年間ベスト」「ザイオンなら…」日本代表GKも見守る一戦で驚愕ゴールが生まれる
[2.27 セリエA第27節 パルマ 1-1 カリアリ]
カリアリのMFマイケル・フォロルンショが27日のセリエA第27節パルマ戦(△1-1)でスーパーゴールを決め、大きな反響を呼んでいる。
フォロルンショは後半16分に途中出場すると、直後の同17分に右サイドでボールを受け、敵味方がペナルティエリア内に入る前にアーリークロスではなくシュートを選択。強烈な弾道で左のサイドネットに突き刺し、先制点を奪った。
イタリア代表経験もあるフォロルンショは、昨年7月にナポリから買取オプション付きの期限付き移籍でカリアリへ加入。怪我明けの復帰戦で観る者の度肝を抜く今季2ゴール目を記録した。
DAZNの公式X(@DAZN_JPN)は「紛れもなく“狙った”シュート フォロルンショが右サイド深くから凄まじいシュートを叩き込んだ! なぜここから狙って撃てるんだ...」と記し、得点シーンの動画をアップ。「なんこれ!すっげ」「年間ベストゴールだ」「プスカシュ賞もんだろこれ」「狙ったって言われても信じられんレベル」「ザイオンなら止めれたか…?」などの声が上がっている。
カリアリは後半38分に追い付かれ、1-1のドロー。パルマの日本代表GK鈴木彩艶は長期離脱から復帰し、この試合で約3か月ぶりのベンチ入りを果たしたが、出番はなかった。
