紛れもなく“狙った”シュート



フォロルンショが右サイド深くから

凄まじいシュートを叩き込んだ!



なぜここから狙って撃てるんだ...



セリエA第27節

パルマ×カリアリ

セリエA第27節

パルマ×カリアリ