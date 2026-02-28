EXILE AKIRAが、自身初のソロ名義となるEP『URBAN SAVAGE』を6月6日に配信リリース。また、同作を携え7月より初のソロツアーを開催する。

2006年6月6日にEXILEへ加入し、今年でデビュー20年目を迎えるAKIRA。今作では、積み重ねてきた20年の歩みと、変わらぬ感謝を胸に“原点”へと立ち返りながらも、新たな“挑戦”へ力強く踏み出す。

デビュー20周年当日にリリースされる今作は、AKIRA自身のルーツにもあるミクスチャーロックやラップ、ヒップホップテイストを混ぜたオリジナルスタイルの楽曲を4曲収録。自身のこれまでを形成して来た様々な要素を凝縮し、ソロアーティストとしての新たなアイデンティティを打ち出す作品に仕上がっている。

また、ソロツアー『EXILE AKIRA 20th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR“URBAN SAVAGE”』は、大阪公演を皮切りに国内3都市に加え台北での開催も決定。ツアーには、EXILEになる前からの旧友であるEXILE MAKIDAI、P-CHO（DOBERMAN INFINITY）、そして自身が初プロデュースしたTHE JET BOY BANGERZと、AKIRAにとって欠かすことの出来ないメンバーが集結する。

