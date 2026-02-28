お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が28日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演し、変わりゆく情報番組にボヤキを口にした。

太田はコンビでTBS系「サンデージャポン」にMCを務めている。01年10月に放送をスタートした日曜朝の情報番組で、今年で25周年を迎える。放送開始当初は、視聴率で大苦戦。「あれは最初、3％から始まってる。あれ、TBSの死に枠って言われてたんだよ。裏が強くて、始まった当時は」と、意外な事実を明かした。

「サンジャポ」の前は、「サンデーモーニング」、後には「アッコにおまかせ！」と、いずれも人気番組が控えており、視聴率的には“谷間”だったという。「『サンモニ』は強いんだけど、関口（宏）さんがやって。俺らでぐっと落ちて、また『アッコにおまかせ！』でまた上がるみたいな」。さらに「俺、アッコさんに怒られてさ、当時。“お前らのせいで入り（の視聴率）が悪いんだ”みたいな。ボコボコにされたから。毎週、鼻血出してたの」と、ジョークをまじえて笑わせた。

生の情報番組となると、近年はちょっとした発言によるSNSでの炎上が付きもの。太田は「気がついたら、関口さんがいなくなっちゃったでしょう？アッコさんも（番組終了で）やめちゃうじゃない。そうするとさ、TBSは悪いって悪口言われるの、俺しか残らないんだよな」とつぶやいた。さらに、「情報ライブ ミヤネ屋」の番組終了にも言及。「宮根（誠司）いなくなるだろ？嫌いなMCタレントって、今まで不動の1位が宮根だったんだよ。あいついなっちゃったら、俺しかないんだから」と危機感を募らせ、「やめないでくれって思うんだよ、炎上タレント。アッコさんとか」と、和田アキ子をいじっていた。