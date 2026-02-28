第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）に出走する重賞４勝を挙げる実績馬・レーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）。前走は大敗したが、重賞２勝の中山の舞台に替わって本領発揮となるか。同馬を５つのポイントからチェックする。

【戦歴】今回と同じ１８００メートルだった２走前の毎日王冠は快勝。前走のマイルＣＳは２度目の１６００メートルでＧ１に挑むも１２着。実績の出ていない関西遠征に、不慣れなマイル戦で相手もそろったＧ１と、厳しい条件が重なっての敗戦となった。

田中博調教師は「（前走は）過去最高のイレ込みだったので、マイルが合わなかったのか、競馬の前にだいぶ消耗があったからなのか。一概にマイルが悪かったのかは、なんとも言えない」と振り返るが、しらさぎＳに続いて掲示板にも入れなかった。「今回も落ち着きはカギになると思いますが、中山では過去にそこまでイレ込みがきつくてパフォーマンスに影響しそうというのは記憶にない」と田中博調教師は話していた。

【仕上がり】 １週前追い切りは１８日に美浦・Ｗコースで６ハロン８２秒０―１１秒６。グロスビーク（４歳１勝クラス）を大きく追走して併入した。田中博調教師は「動き自体は少しずつ整ってきていますが、動きが良かった毎日王冠の１週前と比較すると足りない」と慎重。それでも舞台が替わることについては「中山１８００は良い条件だと思うので、なんとかしっかり仕上がった状態で使いたい」とプラスに捉える。

２５日の追い切りでは、雨が強く降るＷコースを単走で６ハロン８３秒３―１１秒８。４コーナーでは前を走る馬を避けるように、内めに進路を取って力強く駆け抜けた。田中博調教師は「シチェーション的に前方外めにキャンターの大群がいたので、進路を迷ったみたいです。それに馬も若干ちゅうちょしたところはありましたが、ゴール後の雰囲気は、この子らしいものがあったかなと思います」と合格点を与えた。万全の状態で臨んだ２走前の毎日王冠を快勝。当時と比べると「先週から着実に良くなっていますが、毎日王冠の時の方が活気に満ちあふれていたような感じがします」と、良化の余地を残しているとジャッジしていた。

【枠】４枠５番

【コース適性】重賞２勝を挙げている得意の中山に舞台が戻る。「中山の１８００メートルは良い条件」と田中博調教師も話す。

【データ】過去１０年のデータによると、年齢別成績では４歳馬の好走率が高く、３着内率は４８．１％。一方、６歳馬の１着率は３．０％、連対率は９．１％、３着内率は１５．２％と低いことが気がかりだ。

※本記事は馬トクサイト、スポーツ報知紙面に掲載した記事をまとめたものです。