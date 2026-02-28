◆練習試合 巨人４―２サムスン（２８日・那覇）

巨人・山崎伊織投手（２７）が２番手で登板し、今季最長３回を１安打１失点。最速１４９キロの直球を軸に毎回の４三振を奪い「真っすぐがいい力感、いいラインで投げられた。いいボールもありましたし、もうちょっとなボールもありました」と振り返った。

この日は１１５キロ前後のカーブを多投。昨季は１００キロ台を下回る超スローカーブを使っていたが「キャンプのちょっと前から練習していて、いつも投げているカーブよりちょっと速いカーブで。１１５キロぐらいで調整してたんですけど、１１５キロだとちょっとイマイチだった。自分でもうちょっと球速を落とすとか、考えてやらないといけない」と全４８球の中にテーマを持たせた。

内野ゴロの間に失点した３回は、先頭の四球からピンチをつくった。「３イニング目の先頭でちょっと（球が）抜けた。シーズンになったら、抜けた次のボールをしっかりとコントロールして投げないと。抜け抜け、ってのは許されないので。そこはイニングを投げていかないとわからないとこですし、次の実戦に向けて頑張りたいなと思います」と語った。