日本代表主将ＭＦ遠藤航（リバプール）が左足の手術を受けたことを２７日に更新した自身の有料サイトで明かした。すでにリハビリに入っているという。遠藤は２月１１日のプレミアリーグ・サンダーランド戦でクリアを試みた際に左足首付近を痛め、担架に乗ってピッチを後にし、状態が心配されていた。

リバプール・スロット監督は「長期の離脱になる」と見通しを語っていた。日本代表・森保一監督は「悲しいというかつらい」と受け止め、２１日の時点では「手術をするのかしないのかというところで、今クラブが検討している。明確に決まっている情報は持っていない」としていた。

遠藤自身が思いをつづった今回の文面では、複数の選択肢があった中でＷ杯に間に合うやり方で手術をすることになったとした上で「このまま順調にリハビリを進めることができれば、なんとか行けると思います。ワールドカップに」（原文まま、一部を抜粋）などとファンに向けて心境を伝えた。

６月１１日に開幕する北中米Ｗ杯まで３か月あまりとなり、森保ジャパンにとって主将の今後の回復具合が注目される。