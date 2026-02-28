EXILE AKIRAが、自身初のソロ名義となるデジタルEP『URBAN SAVAGE』を6月6日(土)にリリースすることが決定した。7月からは同作をひっさげた初のソロツアーが開催される。

AKIRAは2006年6月6日にEXILEへ加入し、今年2026年でデビュー20年目を迎える。デジタルEP『URBAN SAVAGE』は周年記念日となる6月6日にリリースされる形だ。AKIRA自身のルーツにもあるミクスチャーロックやRAPやHIP HOPテイストを混ぜたオリジナルスタイルの楽曲を4曲収録。普段EXILE/EXILE THE SECONDのパフォーマーとして活躍するAKIRAのこれまでを形成して来た様々な要素を凝縮し、ソロアーティストとしての新たなアイデンティティを鮮明に打ち出す意欲作に仕上がっている。

さらに本EPをひっさげ、7月から開催される＜EXILE AKIRA 20th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR “URBAN SAVAGE”＞は、大阪公演を皮切りに国内3都市と台北での開催も決定。ツアーにはEXILEになる前からの旧友であるEXILE MAKIDAI、P-CHO（DOBERMAN INFINITY）、そして自身が初プロデュースした新星THE JET BOY BANGERZらが集結する。

■EP「URBAN SAVAGE」

2026年4月6日(土)リリース

詳細後日発表