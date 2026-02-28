ドナルド・トランプ米大統領が、俳優ロバート・デ・ニーロを「病的で正気を失っている」と激しく非難した。「キラーズ・オブ・ザ・フラワー・ムーン」のデ・ニーロが、トランプ政権について「国を台無しにする」と警告したことを受けた反応で、両者はここ数年、言葉の応酬を繰り返してきた。



【写真】トランプ大統領からは目の敵に レジェンド俳優の映画「タクシードライバー」の名シーン

トランプ氏は一般教書演説中に途中退席したイルハン・オマル議員とラシダ・タリーブ議員を批判する中で、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿。「目をむいて血走らせた狂人のようだった。精神に異常をきたした病的な人間で、施設に入るべきに見える」と強い言葉で非難したうえで、「トランプ嫌いのロバート・デ・ニーロと一緒に船に乗るべきだ。彼もまた病的で正気を失っていて、極端にIQが低い。自分が何をしているのか、何を言っているのかも分かっていない。中には深刻に犯罪的なものもある！」とデ・ニーロを名指しで攻撃した。



これに先立ち、デ・ニーロは番組「ザ・ベスト・ピープル・ウィズ・ニコール・ウォレス」で、「彼はバカだ。追い出さなきゃいけない。国を台無しにする」と発言。さらに、「MAGAや星条旗を振り回して、自分たちだけが愛国者みたいな顔をしてほしくない。私たちだってアメリカ人だ」と語り、「抵抗し続けなきゃいけない。それしか方法はない」と呼びかけていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）