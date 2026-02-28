俳優・中野英雄が25日、自身のインスタグラムを更新。劇男一世風靡の付き人時代の写真を投稿した。



【写真】当時21歳 息子の俳優と雰囲気似てる気も

中野は「初めてのプロフィール写真」と書き出し、「1985年にフジテレビで [夜はタマたま男だけ]と言う番組のバーテンをやる為に撮影」と写真が撮られた経緯を記した。アップされたのはインナーのシャツがのぞくGジャン姿。やさしい目が印象的なショットだ。



また、1985年にフジテレビで放送されたバラエティー番組「夜はタマたマ男だけ!!」のセピア色の写真も投稿。ミュージシャン・宇崎竜童とタレント・所ジョージの若かりしころの姿が写っている。



「当時、私は劇男一世風靡の付き人をしていました、演出の小林豊さんが面白がって私をキャスティングしてくれた… ここが始まりだった…」とエピソードも紹介。「演出の小林豊さん光野道雄さんには感謝です、光野さんとは後にドラマでもお世話になりました お二人共元気にしてるかな～」と感謝の思いをつづった。



中野は1964年生まれ、京都府出身。92年のフジテレビ系ドラマ「愛という名のもとに」のチョロ役で人気に。息子は俳優の仲野太賀。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では豊臣秀長を演じている。



（よろず～ニュース編集部）