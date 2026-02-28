演歌歌手の杜このみ（36）が28日、自身のインスタグラムを更新し、夫で大相撲の高安の36回目の誕生日を祝福した。

「今日は夫のお誕生日です」と書き出し、着物姿でほほ笑む2ショットを投稿。高安は3月8日初日の春場所（エディオンアリーナ大阪）を控えており、「間も無く始まる三月場所に向けて、大阪で稽古に励む夫と毎年一緒にお誕生日を家族で過ごす事が出来ないのが寂しいですが、いつ、どこにいても家族はひとつ」と思いをつづった。

「誰に対しても思いやりと温かさがあって、懐の深い夫をいつも世界一尊敬しています お誕生日おめでとう！！」と愛情たっぷりにメッセージ。

フォロワーからは「高安関お誕生日おめでとう 二人素敵」「お揃いの色のお着物も素敵です」「お誕生日おめでとうございます 素敵なお揃いのお着物 これからも仲の良いご夫婦でいてくださいね」「いつも素敵なご夫婦」「3月場所楽しみです」などの祝福コメントが届いた。

杜と高安は2020年に結婚し、21年2月に第1子長女、22年8月に第2子長男が誕生。23年6月に結婚披露宴を開いた。