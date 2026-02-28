「オーシャンＳ・Ｇ３」（２８日、中山）

岩田康の“伝家の宝刀”がさく裂した。７番人気のペアポルックス（牡５歳、栗東・梅田）が直線で鞍上のアクションに応えて豪快に伸び、昨年２着の雪辱を果たして重賞初制覇を飾った。首差で惜敗の５番人気レイピア（牡４歳、栗東・中竹）はシルクロードＳに続く重賞２着で、３着は１番人気のルガル（牡６歳、栗東・杉山晴）、４着が３番人気のママコチャ（牝７歳、栗東・池江）だった。勝ち時計は１分７秒０（良）。

豪快にイン突きを決めた岩田康は「何回も乗せていただいていたので（この馬のことは）分かっていました。勝ち切れないレースが続いていましたが、本当に最高のレースをしてくれました。（内が）あいていましたね。腹をくくって、脚を信じていました。瞬発力があるのでそれを前半にするのか、後半にするのかだけでした」と会心のレースぶりに喜びを噛みしめる。この勝利で高松宮記念（３月２９日・中京）の優先出走権を獲得。「去年の高松宮記念は大失敗（１８着）したので、今年は枠順もそうですけど、いいレースができればと思います」とリベンジを誓っていた。