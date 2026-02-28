【関西の天気 どうなる？】大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山 28日（土）～3月5日（木）近畿地方3時間ごとの雪雨シミュレーション 3日ひな祭りの日は広範囲で雨模様【気象庁 28日現在】
気象庁がきょう（28日）に発表した週間天気予報によりますと、北⽇本は、曇りや⾬または雪の降る⽇が多いものの、3⽉6⽇は晴れるということです。
3⽉3⽇から4⽇は、前線を伴った低気圧が発達しながら⽇本の南から⽇本の東へ進む見込みです。
東⽇本と⻄⽇本は、曇りや⾬の降る⽇が多いものの、5⽇は晴れる所があるということです。
沖縄・奄美は、曇りや⾬の降る⽇が多い見込みです。
雪と雨のシミュレーション画像をみると、近畿地方は3月3日ごろから広い範囲で雨模様となっています。
気象庁によりますと、近畿地方は、湿った空気や寒気の影響でおおむね曇り、雨の降っている所があるということです。
２８日の近畿地方は、湿った空気や寒気の影響で曇り、北部では昼過ぎまで雨が降るでしょう。南部を中心に高気圧に覆われて晴れる見込みです。
気象庁によりますと、３月１日の近畿地方は、高気圧に覆われておおむね晴れるということです。
※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。
