「心の中でいつも特別な場所…」男性2人に挟まれたフィギュア団体銀・吉田唄菜が笑顔の理由「最高に素敵」【冬季五輪】

うたまさペアの吉田唄菜が恩師に会えたことを報告した(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体で銀メダルに輝いたアイスダンスの“うたまさペア”のひとり、吉田唄菜が、自身のSNSで恩師に会えたことを伝えている。

吉田はインスタグラムで「欠航したフライトが、私の心の中でいつも特別な場所を占めている2人のコーチのもとへ、私を引き戻してくれた」と綴り、2人の男性コーチに挟まれて笑顔を見せる3ショットを投稿した。

その男性コーチとは、ジョイ・ラッセルさん、アンドリュー・ハラムさんで、吉田のかつてのコーチだ。飛行機がキャンセルになったことが影響し、恩師に会うことができたようだ。

この投稿には「唄菜さんかわいい 世界選手権も応援してます！！」「うたちゃん可愛い」「力強いスケーティングに感動しました かっこよくて素敵でした」「やばい！！！！最高に素敵」と、反応が寄せられていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]