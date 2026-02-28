ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 米国がイランを攻撃、米当局者3人 「小規模な攻撃ではない」 米国がイランを攻撃、米当局者3人 「小規模な攻撃ではない」 米国がイランを攻撃、米当局者3人 「小規模な攻撃ではない」 2026年2月28日 16時21分 CNN.co.jp リンクをコピーする みんなの感想は？ 爆発の報告があった後、イラン首都テヘランでに煙が立ち上った＝28日/Ehsan/AFP/Middle East Images/Getty Images（CNN）米当局者3人はCNNに対し、米国がイランに対する攻撃を実施していることを明らかにした。当局者の1人は、攻撃は進行中であり、「小規模な攻撃ではない」と説明した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト イラン巡り「大きな決断」迫る、トランプ氏が認める 外交努力不発で 米紙記者、「日本人の優勝は不愉快」のツイートで解雇に トランプ氏、「非常に重大な結果」を警告 ロシアが戦争をやめない場合 関連情報（BiZ PAGE＋） JFBA, バケーション, ブラジル, リオデジャネイロ, リゾート, 国際組織