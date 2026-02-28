上坂すみれ、スタイル抜群！超ミニスカ＆テニス服に大反響「横からのボディやばい！」「たまらん！」
人気声優の上坂すみれ（34）が、自身のインスタグラムを更新し、超ミニスカ＆テニスウェアの撮影オフショットを投稿。ポニーテールの上坂が、テニスラケット＆ボールを持つ写真を見ることができ、ネット上で話題になっている。
【写真】デカい！スタイル抜群 超ミニスカ＆テニスウェア姿の上坂すみれ
インスタでは「お写真はFCツアーの登場人物、春坂さんのオフショット〜！幼なじみの運動神経が悪いテニス部員という子です！運動神経悪そう〜！他のキャラクターのお写真も載せてゆきますね！」と報告した。
大胆ボディも強調した上坂のテニスウェア姿にネット上では「気が狂うほど好き」「横からのボディやばい！」「最高です！もっと強調してほしいですー！」「すみぺスタイル良すぎ」「たまらん！ありがとう！」「な、な、な、なんと言う毛深さ！」などの声があがっている。
上坂はアニメ『スター☆トゥインクルプリキュア』キュアコスモ役、『無彩限のファントム・ワールド』川神舞役、『中二病でも恋がしたい！』凸守早苗役、『アイドルマスターシンデレラガールズ』アナスタシア役など、数々の作品に出演している人気声優。
