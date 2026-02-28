歌手の和田アキ子（75）が28日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。長期にわたる自身の勘違いを明かす場面があった。

トーク中、「私、この間、物凄い恥ずかしいことに気がついて」と切り出した和田。「株やらないんだけど、株も上がってるんだってね、世界的に。“株も凄いんだってね”って友達としゃべってて」と会話について触れた。

「そういえNISIAなんて、あれもちょこっとずつで株わからへん人でも、株をやりだしたんでしょ？」「いやこんなに流行ると思わなかった、株が手頃に買える」と友人とのやり取りを振り返ったうえで、和田は「“まして覚えやすいよね、MISIAと似てると思って覚えたの”って言って。“あそうなんですか。あそういう覚え方もあるかもわかんないし。でも簡単な単語ですから”とかって言って。“そうだよな、でもNISIA（ニーシャ）なんて言葉知らなかった”って言ったら、みんながシィーンとなって。“みんな、NISIAやってるの？”って。“アッコさんNISA（ニーサ）です”って」と苦笑した。

まさかの勘違いが発覚し、「え？シャじゃないの？NISA？“え？今までNISIA（ニーシャ）って言ってたのに”って」と衝撃だったという和田。「誰も指摘してくれなかった」と嘆き、「すっごい悲しくてさ、私。間違っている言葉が恥ずかしかったんではなく、なんで、もっと早く訂正をしてくれなかったんだと」と口を尖らせた。

「結局、NISIAって言葉そんな使ってないんですよ、株もやらないし。（新NISAが流行った時も）“いやMISIAと似てるから覚えやすいね”って言ってたの。それがもうショックで“なんで指摘してくれなかったの？”って。誰も指摘してくれないのがやっぱダメだな、寂しいなって。人間って本当に」と嘆くばかりだった。