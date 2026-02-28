父親も育児に全力投球！ 4人の子どもを育てる共働きサラリーマンが日々の奮闘をユーモアたっぷりに描いた「パパの」成長日記【書評】
「育児は楽しめるか？」こう問いかけられたとき、あなたはどう答えるだろうか。『育児の全部 楽しんでます。 〜父の4人子育て日記、時々仕事〜』（グッドスリープ/KADOKAWA）は、4人の子どもを育てる父親のリアルな日々を、ユーモアを交えて描いたコミックエッセイ。仕事、家庭、子どもたちの成長、そして笑える失敗と学びが各ページの中に息づいている。
引っ込み思案なサラリーマン・グッドスリープは4人の子どもを抱える父親で、会社では人付き合い、家では育児に奮闘中だ。完璧とは程遠い自分に悩みながらも、子どもたちの無邪気な笑顔に励まされながら全力で日々を乗り切っている。元気に動きまわる子どもたちは、遊びざかりの小学1年生から思春期真っ只中の中学2年生まで個性豊かだ。
父親の産休や育休が当たり前の世の中になった。単に母親のサポートにとどまるのではなく、積極果敢に育児にかかわる姿勢は本当に参考になる。これから父親になる人はもちろん、今まさに育児の重圧と向き合っている人にも、ぜひ手に取ってほしい作品だ。
文＝小柳テム