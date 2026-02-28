浅野忠信＆CHARAの長女・SUMIRE、イケメン弟との密着ショット公開「絵になる」「遺伝子最強」と話題
【モデルプレス＝2026/02/28】モデルのSUMIREが2月27日、自身のInstagramを更新。弟で俳優の佐藤緋美との2ショットを公開した。
【写真】52歳大物俳優の長女＆長男「絵になる」密着ショット
SUMIREは「with Himi kun」とコメント。首にスカーフを巻き、白のストライプジャケットにグレーのパンツ姿の自身と、ブラウンのジャケットに白いパンツを合わせた緋美が肩を密着させ頭を寄せ合った笑顔の2ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「遺伝子最強」「美男美女きょうだい」「絵になる」「おしゃれでかっこよすぎ」「仲の良さがにじみ出てる」などの声が上がっている。1995年に結婚した俳優の浅野忠信、歌手・Charaとの間に同年に生まれたSUMIRE。弟の緋美は1999年に誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】52歳大物俳優の長女＆長男「絵になる」密着ショット
◆SUMIRE、弟・佐藤緋美との2ショット公開
SUMIREは「with Himi kun」とコメント。首にスカーフを巻き、白のストライプジャケットにグレーのパンツ姿の自身と、ブラウンのジャケットに白いパンツを合わせた緋美が肩を密着させ頭を寄せ合った笑顔の2ショットを公開した。
◆SUMIREの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「遺伝子最強」「美男美女きょうだい」「絵になる」「おしゃれでかっこよすぎ」「仲の良さがにじみ出てる」などの声が上がっている。1995年に結婚した俳優の浅野忠信、歌手・Charaとの間に同年に生まれたSUMIRE。弟の緋美は1999年に誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】