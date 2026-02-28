第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大が２８日、東京・港区のグランドプリンスホテル新高輪で祝勝会を開催し、関係者、ファン含めて約１８００人が出席した。

「輝け大作戦」を掲げて優勝した原晋監督（５８）は「まずは、高校の指導者の皆さまが選手を育ててくれたおかげです。また、現在の箱根駅伝は大学の一クラブ活動では勝てません。ファンの皆さま、スポンサー企業の皆さまのお陰で勝つことができました。ありがとうございました」と深く頭を下げた。

出走した１０人の優勝メンバーは壇上に上がり、あいさつ。時にはユーモアを交えて、応援してくれた人々への感謝や来年大会への思いを明かした。

１区・小河原陽琉（ひかる、２年）＝区間１６位＝「大ブレーキした小河原です。このように笑い話にさせてくれた２区から１０区の選手に感謝しています。来年は主力として優勝に貢献できるように頑張ります」

２区・飯田翔大（かいと、２年）＝５人抜きで１１位浮上、区間１０位＝「あまりテレビに映らないで終わってしまいました。来年はもっとテレビに映るように頑張ります」

３区・宇田川瞬矢（４年）＝３人抜きで８位浮上、区間７位＝「（黒田）朝日を目立たせることになりました。個人としては悔しい結果になりましたが、優勝できて良かったです。皆さん、きょう（祝勝会）は楽しんでください」

４区・平松享祐（３年）＝３人抜きで５位浮上、区間３位＝「陰のＭＶＰです！ 頑張って走りましたが、全部（黒田）朝日さんに持っていかれました。来年も優勝を続けられるように頑張ります」

５区・黒田朝日（４年）＝４人抜きで首位浮上、区間賞・区間新記録＝「１区から４区まで、お膳立てしてもらい、おいしいところを持っていくことができました。ありがとうございました」

６区・石川浩輝（１年）＝首位キープ、区間３位＝「１年前の祝勝会では新入生として参加していました。壇上に上がる格好いい先輩たちを見て、僕もそうなりたいと思っていました。来年も壇上に立てるように、また１年間、頑張っていきます」

７区・佐藤愛斗（２年）＝首位キープ、区間３位＝「１区から６区の選手のお陰で、のんびり走ることができました。いえ、緊張感なく走ることができました」

８区・塩出翔太（４年）＝首位キープ、区間賞・区間新記録＝「１区から７区の選手のお陰でトップを走ることができました。強い選手が残っているので、来年以降も優勝を期待しています」

９区・佐藤有一（４年）＝首位キープ、区間賞＝「７区の佐藤愛斗はのんびり走ったようですけど、僕は緊張して走りました。ここまで、苦しいことも多かったですが、自分を信じて走った結果、区間賞を取ることができました」

１０区・折田壮太（２年）＝優勝でゴール、区間２位＝「少し泣くのが早かったです。箱根駅伝と同様に、今、素晴らしい景色を見ています。来年も素晴らしい景色を見られるように頑張ります」