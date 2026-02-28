ミラノ・コルティナ五輪が生んだ最大のスターがフィギュアスケートペアの三浦璃来、木原龍一の「りくりゅう」ペアだ。帰国後も多くのメディアに引っ張りだこで、2人の関係にも注目が集まっている。そんな中で飛び出したのが、木原による「ご想像にお任せします」発言。この発言に秘められた無限のパワーについてコラムニストの石原壮一郎氏が解説する。

【写真】氷上でうずくまり泣きながら、抱き合う“りくりゅう”ペア。他、移動中や練習中も仲がいい“りくりゅう”ペアのツーショットなども

＊ ＊ ＊

「ご想像にお任せします」

まだ年が明けて2ヵ月なので気が早いかもしれませんが、2026年の「新語・流行語大賞」における年間大賞の最有力候補は、現時点では間違いなくこれです。

ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートペアの三浦璃来、木原龍一の「りくりゅう」が、見事な演技で金メダルを獲得。日本中に感動と喜びをもたらしました。

冒頭の言葉は、2月25日に行なわれた日本記者クラブでの会見で、司会者から「二人の関係」を尋ねられた際に発したもの。「戦友じゃないですけど」（木原）、「それを超えているよね」（三浦）、「ケンカもすごいしますし」（木原）、「やっぱり家族みたいになってる」（三浦）といった絆の深さを伺わせるコメントに続いて、木原が笑顔で「あとはご想像にお任せします」と答え、三浦も両手を広げて「ご想像にお任せします」と繰り返しました。

じつにお見事です。このフレーズは、昭和のスターが「熱愛疑惑」の真相を尋ねられた場面でよく使っていました。多くの人がそこを気にしていることは承知しつつ、大らかなスタンスで否定も肯定もせず、それこそ「想像」する楽しみを残してくれました。

これ以上の模範解答はありません。仮に「ノーコメントです」と返していたら、ちょっと嫌な感じに見えてしまったでしょう。まして、関係者が「はい、ここまで」と会見を打ち切るといった暴挙に出た場合は、さらに最悪です。視聴者もメディアもカチンと来て、好き勝手な憶測に精を出すべく腕まくりしたかもしれません。

二人は今や日本でもっとも「神聖」な存在になっている？

「りくりゅう」に対する世間の関心は、日に日に高まっています。今や日本でもっとも注目を浴びている"ペア"と言っていいでしょう。そして、本人たちはそんなつもりはまったくないだろうし、本人たちには何の責任もないのですが、今や日本でもっとも「神聖」な存在になっていると言っても過言ではありません。

二人が「第三者には想像も付かない深い信頼感や強い絆」で結ばれていることは、誰の目にも明らかです。恋愛とか恋人とか、そういうありきたりの表現では言い表せない関係なのでしょう。心が汚れちまっている私たち凡人には、そこがまたまぶしく美しく見えて拝みたくなります。

ただ、見る側の都合で遠慮なく神格化していいのでしょうか。言うまでもなく、二人の演技は素晴らしかったし成し遂げた功績は極めて偉大です。そこは揺るぎようがありません。かといって、モノマネした芸人さんがバッシングを受けたり、関係を邪推すると「なんて下世話な！」と極悪人扱いされたりする状況には、違和感を覚えてしまいます。

上で「日本でもっとも注目を浴びている"ペア"」と書きましたけど、じつは最初は「カップル」と書いたあとで考え直して変えました。一対の存在という意味での「カップル」で、関係性を限定する意味を持たせるつもりはないものの、そんな言い訳は「下世話警察」の人たちには通じませんよね。そもそも二人が狭い意味での「カップル」かどうかは、やじ馬である私たちには関係ないし、どっちでもいいと思っています。

歴史を振り返ると、世間様はそれがどんなに偉大な存在でも、誰かをずっと持ち上げっぱなしにはしません。勝手に美化してチヤホヤすればするほど、ささいなことで勝手に幻滅し、今度はバッシングを始めます。記憶に新しいところでは、朝ドラ「ばけばけ」の主人公・トキもそうでした。どうか「りくりゅう」は、そんな目に遭いませんように。

今、二人を見て感動を覚えている方々は、ぜひこれから先もその気持ちをずっと覚えておいてください。二人の関係を邪推した人に対して「下世話だ！」という言葉を浴びせかけた人は、その純粋な心をどうぞ忘れないでください。風向きが変わった途端に今度は悪口に精を出したりなんかしたら、それこそ「下世話」の極みです。

任されたからといって、どんな想像をしてもいいわけではない

そもそもフィギュアスケートという競技を見るにあたっては、暗黙のお約束を守る必要があります。男女ともに見事な肉体美と優雅な動きを見せてくれますが、何かの拍子に邪

念が浮かんできたとしても、それは「ないもの」としなければなりません。邪念が浮かぶこと自体は人間のサガと言えなくもありませんが、あくまでも「純粋に美しい」「純粋に見事」と感じていると言い張らないと、人間失格の烙印を押されてしまいます。

もちろん、純粋な美しさに感動を覚えるのは人として当然のことで、邪念を浮かべるなんて選手のみなさんに極めて失礼ですよね。ただ、なぜか前回の朝ドラ「あんぱん」で、主人公・のぶが、恋人が戦死して悲しむ妹を「悲しんではいけない。名誉と思うべき」と叱責する場面を想起してしまいます。関係ない話なのに、なんでかな。

言わぬが花、秘すれば花の微妙なバランスをはらんでいるところも、もしかしたらフィギュアスケートの大きな魅力なのかもしれません。そんな背景も考え合わせると、今回の「ご想像にお任せします」という発言が、さらに輝きを増します。

任されたからといって、どんな想像をしてもいいわけではありません。暗黙の了解と制約の範囲内で、できるだけ美しい物語を想像したいところ。二人の偉業の余韻に浸っている側としては、きっとそのほうが楽しめます。「下世話」な方向に想像力の翼を広げても、あまり楽しくはないでしょう。

「りくりゅう」の「ご想像にお任せします」は、世間に対する信頼感がベースになっています。想像する楽しさとともに、信頼されている嬉しさも味わわせてくれました。たくさんの幸せをもたらしてくれた二人に、あらためて心からの祝福とエールをお贈りします。