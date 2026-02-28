心と体の性が一致しないトランスジェンダーであることを公表した初の米下院議員がいる。

サラ・マクブライドさん、３５歳。その自伝に感銘を受けた翻訳者が発起人となり、日本語版の出版準備が進んでいる。トランプ政権下で米国は著しく変質した。「分断され、差別意識が剥き出しになっている社会にあって、多様性と尊厳を大切にしようと訴える若い政治家の存在を多くの日本人に伝えたい」と発起人は話している。

中学生から応援演説にかかわる

翻訳者で発起人の草生（くさおい）亜紀子さんによると、マクブライドさんは「社会を良くする」政治の世界に小さい頃から憧れ、中学生のときには地元政治家の応援演説にも関わった。

政治活動が盛んなアメリカン大学に進学。学生会長に選ばれて夢が現実味を帯びる一方、胸の中でもう一つの思いが膨らんでいた。「本当の自分」として生きていきたい……。世の中の通念に合わせ、男性として振る舞ってきたが、自覚する性は常に女性だった。

学生会長の任期最終日、全学に公表した。「私はトランスジェンダーです」

政治への道は閉ざされるかもしれない。不安とは逆にキャンパスは温かく受け入れてくれた。「これこそリーダーシップ」「アメリカン大学はマクブライドを誇りに思う」等々と。

大学４年の時、オバマ政権のホワイトハウスで半年間のインターンを経験。そこで出会った恋人が癌の診断を受け、結婚式の直後に亡くなった。医療保険と有給の介護・看護休暇なしには安心して治療を受けることも、家族を世話することもできない――悲劇はマクブライドさんに重い政治課題を突きつけた。

翻訳者「政治に絶望しかけている人も読んで」

２０２０年にデラウエア州上院議員、２４年に同州選出の連邦下院議員に選出されてからも、医療保険と介護・看護休暇を最重要のテーマとしている。

今は２期目のトランプ政権下で野党・民主党の新人議員として活動する。共和党が上下両院を支配する中、わざと「ミスター」と呼びかけるといった嫌がらせも受けたが、着実に実績を積み上げ、この１年に超党派の法案提出者に名を連ねた件数は新人で最多という。

自伝の題は『Ｔｏｍｏｒｒｏｗ Ｗｉｌｌ Ｂｅ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ――Ｌｏｖｅ，Ｌｏｓｓ ａｎｄ ｔｈｅ Ｆｉｇｈｔ ｆｏｒ Ｔｒａｎｓ Ｅｑｕａｌｉｔｙ』（明日は変わる――愛、喪失、そしてトランス平等のための闘い）。

大学を出て帰郷した際に地元政治家を説得し、トランスジェンダーを差別から守る州法成立を勝ち取った過程なども詳述している。「心と体の一致していない人に勇気を与えるのはもちろん、草の根民主主義の教科書のような側面もある。政治に絶望しかけている人にも読んでほしい」と草生さんは語っている。

原書が出た２０１８年以降の歩みを追記した邦訳版はサウザンブックス社（東京）から刊行される見通し。同社はクラウドファンディングで翻訳書の出版費用を募る方式をとっており、４月２０日の期限までに資金を集める必要がある。

草生さんは全国紙の記者や出版社の編集者などを経て独立、ノンフィクションの執筆や英書の翻訳を手がけてきた。著書に『理想の小学校を探して』『逃げても、逃げてもシェイクスピア 翻訳家・松岡和子の仕事』（いずれも新潮社）などがある。

クラウドファンディングの詳細はサウザンブックス（http://thousandsofbooks.jp/)､またはＧＲＥＥＮ（https://greenfunding.jp/thousandsofbooks/projects/9231)｡