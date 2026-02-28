お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が28日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演し、MCを務める「サンデージャポン」の裏話を語った。

01年10月に放送をスタートした日曜朝の情報番組で、今年で25周年を迎える。現在は「サンドウィッチマン」の冠番組で、フジテレビ系「かのサンド」とは丸かぶり。視聴率争いでは「サンジャポ」がリードしており、伊達みきおは「サンジャポ、強いですね。やっぱり」と賛辞を送った。

太田は「あれは最初、3％から始まってる」と、スロースタートぶりを告白。さらに「あれ、TBSの死に枠って言われてたんだよ。裏が強くて、始まった当時は」と、意外な事実を明かして驚かせた。

裏番組は、フジテレビが「笑っていいとも！増刊号」。平日昼の帯番組「笑っていいとも！」のダイジェストや、CM中の未公開部分をまとめた振り返り番組で、太田は「朝っぱらから18％くらい取ってた。あの枠で」と明かした。さらに、テレビ朝日は「サンデープロジェクト」。島田紳助さん、田原総一朗氏らが出演する討論番組で、太田は「10％とか取ってた。TBSは死に枠で1％とかだった」と説明した。

また「TBSも“爆笑にやらせとけばいいだろ”って、あそこは死にだからってあきらめてて」と推測。「それでも生でずっとやって、ちょっとずつ、ちょっとずつ、やっと5％いったとか、そういう感じでやってたの」と振り返っていた。