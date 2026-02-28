大相撲春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）の新弟子検査が28日、大阪市内で行われ、幕内格行司の木村秋治郎（55＝春日野部屋）を父に持つ中沢睦士（むさし、18＝木瀬部屋）が身長1メートル67、体重67キロ以上の体格基準を満たした。内臓検査の結果を待って初日に合格が発表される。

埼玉栄高では3年時に関東大会100キロ以上級優勝やインターハイ団体3位などの実績を残した。「今の自分の力を試してみたいなと。（埼玉）栄高校からの先輩が高校から出て活躍しているので、そういう先輩に憧れて相撲界に入りたいと思った」。師匠の木瀬親方（元幕内・肥後ノ海）から「俺が一から教えたら絶対に強くなって関取になれるから」と熱心な勧誘を受け、昨年の9月頃に角界入りを決断した。

父は幕内格行司の木村秋治郎。以前に所属していた三保ケ関部屋には子供の頃から訪れていたといい、「相撲部屋の雰囲気とかは昔から教えられていた。将来的には絶対になりたいと思っていた」と話す。

父も力士志望だったが、当時の新弟子検査の基準は身長が1メートル73以上、体重75キロ以上。身長が1メートル71と足りず、合格できなかったという。中沢は1メートル77、129キロでクリア。父の“夢”をかなえようとしている。

父が行司の力士は、58年の映画「土俵物語」でも話題となった式守錦太夫の息子・房錦らがいる。父の軍配で相撲を取ることを目指し、「一つの親孝行なので、まずは少しずつ頑張っていきたいと思う。幕内で活躍できるような力士になりたい」と意気込んだ。