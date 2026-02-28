漫才コンビのハイヒールリンゴ（64）が28日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午）に出演。後輩の麒麟川島明（47）を褒めた際の、川島の「粋な一言」を明かした。

番組では、「新入社員が選ぶ理想の上司」のアンケート結果の話題に。5位のカズレーザー、4位のTBS安住紳一郎アナウンサーよりも上の3位に入った人物について「名前に“亮”付くあの人」と聞いたMCのフリーアナウンサー石井亮次（48）は「私、石井亮次という名前で、亮が付きます。安住さんの上に、ありがとうございます」と期待した。

しかし、選ばれたのは俳優鈴木亮平で、「そらそうでしょ！ 鈴木亮平さんやんか」と自らツッコミ。鈴木がランクインした理由については、「『世界遺産』のナレーションじゃないですか？ あっ、救急医療の…『医師の喜多見です』！」と鈴木が主演したTBS系ドラマ「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」の影響を指摘した。

このランキングで1位に選ばれたのが川島で、昨年の6位からランクアップ。石井が「（川島は）優しくまとめてくれそうやもんね」と1位に納得すると、リンゴも「本当に、受け答えが人を傷つけないって大事やなって思う」とうなずく。

リンゴは、「川島くんに『声いいよね』って（褒めた）。芸人って褒められたら、くすぐったいというか、何か言われて『なんでやねん』（と返すのが）がナンボやから。褒められたら、ちょっと返しが難しかったりするんですよ」と言及。

続けて「その時に、彼が返したのは『いえいえ、あなたの耳がいいんです』って…」と、川島からの粋な返しを明かすと、石井も「うわーっ！ 天才的な返し！」と感心。リンゴも「すごいよ。そら1位や」と話していた。