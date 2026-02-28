BLACKPINKの3枚目ミニアルバムが、発売日にミリオンセラーを達成した。

27日に「DEADLINE」をリリースし、発売当日に146万枚を超えた。契約するYGエンターテインメントは28日「前日の午後2時に公開された『DEAELINE』は、（韓国の）ハンター・チャートの集計基準で、発売当日に146万1785枚の売上を記録した」と明かした。

韓国メディアのデーリーアンは28日「これはBLACKPINK自身の最高記録で、K−POPガールグループのアルバムの中で発売初日基準の最多販売量」と報じた。

今回のアルバムは、4人のフルメンバーで、3年5カ月ぶりにリリースした新作。海外チャートでも成果を上げ、32カ国のiTunesアルバムチャートでトップとなった。また、ワールドワイドアルバムチャートの1位になった。

同メディアはさらに「ミュージックビデオの反応も続いている。『GO』のミュージックビデオは公開直後にYouTube（ユーチューブ）のワールドワイドトレンドで急上昇し、人気急上昇音楽の1位を記録し、24時間以内で最も視聴された動画にランクインした」と伝えた。