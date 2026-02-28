timelesz冠特番「運無人」Hulu特別版配信決定 未公開ロケ＆“運無”エピソード…貴重シーン追加
【モデルプレス＝2026/02/28】timelesz（タイムレス）がMCを務める冠特番『運無人〜タイムレスがハッピーを届けます〜』。地上波放送に入りきらなかった未公開ロケ＆運無エピソードを含むHulu特別版が、3月8日から独占配信開始されることが決定した。
【写真】涙に熱いハグ…timelesz初ドームツアー最終日 盛況の様子
2月28日に読売テレビ、中京テレビ、福岡放送、札幌テレビにて放送された同番組。timeleszのメンバー（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）が北海道・東海・関西・北部九州に向かって、タイトルにもある「愛すべきツイていない人＝運無人（うんなしびと）」を捜索するバラエティである。
スタジオでは、柴田英嗣（アンタッチャブル）、藤本美貴をゲストに迎え、各エリアを代表する“運無人”4人を招き、timeleszと共に運試しチャレンジゲームで競い、日本一の“運無人”を決める。そして日本一の“運無人”に選ばれた者には、究極の救済として現金100万円が贈られる。
Huluではそんな本番組の地上波未公開シーンを盛り込んだHulu特別版を独占配信。各地域の“運無人”を見つけるべく、北海道エリアには松島、東海エリアには猪俣、関西エリアには佐藤、北部九州エリアには橋本が訪れる。松島らは、各エリアにゆかりのある芸能人と二人三脚で、“運無人”を徹底捜索。地上波放送では描ききれなかった佐藤がまぜそばめぐってナダルと一触即発になったシーンや橋本がナゼかバナナの叩き売りに挑戦するなど、貴重なシーンを追加し、メンバーとゲストとのより深い交流など、ここでしか観られない内容で届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆timelesz冠特番「運無人」Hulu特別版配信決定
