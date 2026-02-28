今日28日(土)は関東〜九州では晴れて、東京都心の最高気温は21.7℃と、今年2回目の20℃超えとなりました。明日3月のスタートは全国的に晴れて、九州〜関東は4月並み続出も、3日(火)ひな祭りは各地で冷たい雨となり東京都心は日中も9℃予想と真冬の寒さ。寒暖差に注意が必要です。

東京都心 今年2回目の20℃超え

今日28日(土)は関東〜九州は晴れて、気温が上昇。14時までの最高気温は、東京都心21.7℃(4月下旬並み)、名古屋18.0℃(4月上旬並み)、大阪15.4℃(3月下旬並み)、福岡15.0℃(3月中旬並み)、鹿児島20.5℃(4月上旬並み)など4月並みの所もありました。





また、北日本の雪や雨も次第に収まり、仙台は16.3℃(4月中旬並み)、札幌6.8℃(3月下旬並み)と平年より高くなりました。

3月スタートは全国的に晴れて4月並み続出

明日3月1日(日)は、高気圧に覆われて、ほぼ全国的に晴れるでしょう(北海道は道央などで雪の所があり、沖縄は夕方から雨)。九州〜関東では、最高気温が20℃くらいまで上がる所が多く、4月並み続出です。強い風も収まり、昼間は軽めの上着で快適に過ごせそうです。関東〜九州では花粉が「極めて多く」飛ぶため対策は万全に行いましょう。北陸や北日本では雪解けが進むため、なだれや落雪に注意が必要です。

3月3日ひな祭りは冷たい雨で雪もまじる?東京都心など真冬並み↓

この先、天気の変化は早く、寒暖差が大きくなりそうです。

2日(月)は西から低気圧が東進し、西日本は天気が下り坂。3日(火)は、本州の南岸を低気圧が東進、いわゆる関東に雪をもたらすこともある「南岸低気圧」の影響を受けるでしょう。西日本〜東日本は本降りの雨となり、山梨や長野、関東北部の山では湿った雪が降るおそれあります。楔(くさび)状に寒気が入る予想で、場合によっては平地でも雪がまじる可能性も。最新の気象情報をこまめに確認して下さい。たとえ雪が降らなくても、東京都心の最高気温は9℃と真冬並みの寒さが戻るでしょう。



この土日は4月並みの暖かさとなりますが、冬物コートはまだ出番ありです。日々の寒暖差が大きくなるため、体調管理にご注意下さい。

気温と服装の目安

気温と服装の目安ですが、一般的に25℃以上の日は半袖で過ごせますが、25℃を下回ると長袖シャツがちょうどよくなります。20℃を下回るとシャツにカーディガンなど羽織る物が欲しくなり、15℃を下回るとセーター、10℃くらいになるとトレンチコートが活躍します。さらに10℃を下回るようになるとコートが必要になります。



人により暑さや寒さの感じ方が異なるため、あくまで目安ですが、服装選びの参考になさってください。日々の気温差に加え、一日の中でも気温差が大きくなる時期です。体調管理にご注意ください。